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Hafriyat kamyonu terör saçtı

Hafriyat kamyonunun devirdiği elektrik direğindeki kablolar ardı ardına patladı. Hafriyat kamyonu olay yerinden hızla uzaklaşırken, mahallede büyük panik yaşandı

21 Eylül 2017 Perşembe 16:38
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Hafriyat kamyonu terör saçtı

Arnavutköy’de elektrik tellerine çarparak yerinden söken hafriyat kamyonu adeta faciaya davetiye çıkardı. Direkten kopan elektrik telleri akım nedeniyle alev alarak patlamalara neden olurken, mahallede paniğe yol açan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Arnavutköy Haraççı Mahallesi Haraççı Caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaat çalışmasının yoğun olduğu bölgeye hafriyat malzemesi taşıyan kamyonlar mahalleden aşırı yüklü ve hızlı geçmeye başladı. Geçen haftalarda da benzer olayların yaşandığı mahalleden geçen bir hafriyat kamyonu, önce mahallenin girişinde bulunan elektrik direğinin bağlantı noktasına çaparak direği yerinden söktü. Ardından hemen yakın bir noktadaki başka bir elektrik direğinin de kablolarına çarpan hafriyat kamyonu, mahalleden hızla uzaklaştı.

Mahalleli isyan etti

Hafriyat kamyonu mahalleden geçtikten sonra büyük bir gürültüyle patlamaya başlayan elektrik kabloları büyük paniğe yol açtı. Patlama sesini duyan vatandaşlar evlerinden hızlıca uzaklaşırken bazıları da kabloların tutuşmasını cep telefonlarıyla kaydetti. Dakikalarca yanan ve patlama sesi çıkaran kablolardaki elektrik akımı ihbar üzerine kesildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, akımın kesilmesinin ardından elektrik kablolarındaki yangına müdahale etti. Olay sırasında mahallede o an kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken vatandaşlar bu durumun sık sık yaşandığını dile getirerek isyan etti. İHA

Anahtar Kelimeler:
KamyonElektrikKabloMahalle
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