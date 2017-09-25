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Hafriyat kamyonu yine terör saçtı

Damperi açık seyreden hafriyat kamyonu, elektrik direğini devirdi. Elektrik direği karşı yönden gelen aracın üstüne düşerken, faciadan son anda dönüldü

25 Eylül 2017 Pazartesi 16:57
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Hafriyat kamyonu yine terör saçtı

İstanbul Kağıthane’de damperli kamyon elektrik tellerine takılınca direk, karşı şeritteki aracın üstüne düştü. Olası bir facia ucuz atlatıldı. Olay, Kağıthane Nurtepe Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Murat Korkmaz kontrolündeki 34 DZ 4038 plakalı damperli kamyon, damperi açık şekilde seyrederken elektrik tellerine takıldı. Kopmayan elektrik tellerinin gerilmesiyle elektrik direği karşı şeritte seyreden Gülsever Turan kontrolündeki 34 GT 1447 plakalı aracın üstüne devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Elektrik direğinin üzerine devrildiği aracın sürücüsü Gülsever Turan, “Anlamadım ki karşıda kamyon vardı. Ne yapıyordu bilmiyorum. Sonra arkasını indirmeden hareket etti. Ben de geçiyorken birden direk düştü. Ne olduğunu şaşırdım. Elektrik direği devrildi. Herhalde damper elektrik tellerine takıldı. Allah’tan bir şey olmadı bize. Annem vardı. 3 kişiydik. Ben kullanıyordum. Şoklardayım. Zaten ters yön. Kamyonun arkasını indirmeden, yukarıda bir şekilde geliyor. Kablolara takılıyor. Kablo kopmuyor, direk devriliyor” dedi. İHA

Anahtar Kelimeler:
DamperElektrikDirekAraçFacia
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