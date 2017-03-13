Hain saldırının üzerinden bir yıl geçti

Ankara ’nın Çankaya ilçesinde 13 Mart 2016 günü saat 17.45’te Kızılay Meydanı üzerinde Güvenpark metro girişinin bulunduğu noktada gerçekleştirilen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği, 19’u ağır 125 kişinin de yaralandığı saldırının üzerinden bir yıl geçti. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinden geldiği öğrenilen bomba yüklü otomobil in asıl hedefinin Güvenpark’taki çevik kuvvet polislerinin olduğu nokta olduğu, ancak bomba yüklü olduğunun fark edilmesi ve ateş açılması sonucu Atatürk Bulvarı üzerindeki belediye otobüsüne çarparak patlatıldığı kaydedilmişti. Olayın failleri Seher Çağla Demir ve Özgür Ünsal, bölgedeki MOBESE kameralarından tespit edilmişti. Saldırıyı üstlenen TAK örgütü, saldırının 2015-2016 Şırnak çatışmaları sırasında birkaç evin bodrum katında meydana gelen ölümlerin üzerine gerçekleştiğini belirtmişti. İçişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, saldırganlardan Seher Çağla Demir’in 2013’ten itibaren bölücü terör örgütü PKK ’ya mensup olduğu ve daha sonra Suriye’ye giderek YPG kamplarında eğitim aldığı ifade edilmişti.

43 kişiye ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, PKK’nın sözde üst düzey yöneticileri Cemil Bayık, Duran Kalkan, Fehman Hüseyin ve Salih Müslim'in de yer aldığı 9'u tutuklu 55 şüpheli bulunuyor. İddianamede 43 şüpheli için 37’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 7 bin 646 yıl hapis cezası isteniyor. 12 şüpheli hakkında ise farklı hapis cezaları talep ediliyor.

Saldırı toprağa gömülen mühimmatla yapıldı

İddianamede, Vahit Ayçil’in 34 HGH 44 plakalı araçla 9 Mart 2016 tarihinde saat 11.48’de Çamlıdere Otoyolu’na giriş yaptığı, saat 16.23’te Akıncı Mürted’den çıkış kaydının bulunduğu belirtildi. Saldırının 13 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda, şüphelilerden Azamettin ve Sebahattin Karakoç, bomba yapımında kullanılan malzemeleri Çamlıdere’deki Murzi Pağacın mevkiine gömdükten sonra kamera kayıtlarını örgüte aktardı. Şüphelilerden Ayçil ve saldırının failleri Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal, kamera kayıtlarını alarak malzemeleri çıkartıp, daha sonra şüpheli Mehmet Veysi Dolaşan'ın getirmiş olduğu RDX, Amonyumnitrat ve mazot ile bağlantılı şekilde bomba düzeneği oluşturarak 34 HGH 44 plakalı otomobile yükledi. Seher Çağla Demir ve Özgür Ünsal, Kızılay Güvenpark otobüs durakları yakınında bomba yüklü aracı patlattı.

Vahit A. kırmızı bültenle aranıyor