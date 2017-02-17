Hain tuzak patlamadan engellendi

Mardin’de yola tuzaklanan kablo düzenekli patlayıcı imha edildi. Mardin’in Dargeçit ilçesi Sümer Mahallesinde yola tuzaklanmış patlayıcı tespit edildi. Kablo düzenekli yaklaşık 100 kiloluk patlayıcı, kontrollü bir şekilde imha edildi. Konuya ilişkin Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda Sümer Mahallesi yolunda tuzaklanmış kablo düzenekli, yaklaşık ağırlığı 100 kilogram olduğu değerlendirilen 1 adet el yapımı patlayıcı bulunarak, patlayıcı madde imha timi vasıtasıyla kontrollü olarak imha edilmiştir. Patlama sonrası yolda 2×3 metre genişliğinde 1 metre derinliğinde çukur oluşmuştur." denildi.