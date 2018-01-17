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Hakim olacak avukatlar 3 ay staj yapacak

Avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığına atananların staj süresi 3 ay olacak.

17 Ocak 2018 Çarşamba 02:24
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Hakim olacak avukatlar 3 ay staj yapacak

Resmi Gazete'de "Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

 Buna göre, "Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik"in adı, "Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik" olarak değiştirildi.

Adli yargı hakim ve savcı adayları ile idari yargı hakim adaylarının staj dönemi süresi 17 ay olacak. Adli yargı hakim ve savcı adayları bu sürenin 3 ayında genel, 14 ayında ise görev stajı yapacak.

Avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığına atananların staj süresi ise 3 ay olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
HakimAvukat
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