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Hakkari'den acı haber

Hakkari Şemdinli’de devam eden operasyonlar sırasında teröristlerce yapılan saldırı sonucu iki asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Acı haberi alan şehit yakınları büyük üzüntü yaşadı

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:19
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Hakkari'den acı haber

Hakkari'de bölücü terör örgütü üyelerinin saldırısı sonucu iki asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şemdinli'de devam eden operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca silahlı saldırı düzenlendi.

Teröristlerin saldırısında iki asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerin tedavisinin devam ettiği belirtilen bilgilendirmede, şöyle denildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

 Şark görevi bitmişti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 26 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam'ın Kahramanmaraş'taki baba ocağına acı haber ulaştı.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi'nde ikamet eden şehidin babası Mehmet ve annesi Fatma Çam'a acı haberi, Onikişubat Kaymakamı Mustafa Çek ve askeri yetkililer tarafından, Pirireis Mahallesi'ne misafirliğe geldiği oğlunun evinde verildi.

Haber üzerine büyük üzüntü yaşayan anne, baba ve diğer aile bireylerini Kaymakam Mustafa Çek, askeri yetkililer ve yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin fenalaşan bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Haberi alan şehidin yakınları eve gelerek aileye taziyelerini iletip acılarını paylaştı. Aile daha sonra araçlarla, Döngele Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü. Evli ve bir çocuk babası olan şehidin, şark görevinin bitmesine rağmen kendi isteğiyle Hakkari'de çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Orkun Çil, iki yıllık evliydi

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in (25) Adana'daki ailesine de acı haber ulaştı. Çil'in Ceyhan ilçesi  Camizagali Mahallesi'ndeki  baba evine giden Ceyhan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ayhan Evli ve diğer yetkililer, şehidin annesi Gülendam'a acı haberi verdi.

Evin yakınında 112 Acil Sağlık ekipleri hazır bekletilirken, eve de Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Adnan Çil'in Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi.

Öte yandan Kozan'da ikamet eden şehidin acil tıp teknisyeni eşi Yeşim'e de askeri yetkililer evinde acı haberi verdi. Türkeli Mahallesi'ndeki evin bulunduğu apartmana Türk bayrakları asıldı. İki kardeşten büyüğü olan şehidin 2 yıl önce evlendiği 9 aylık bir kızı olduğu belirtildi.

Irak'ın kuzeyinde de 1 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, önceki gün el bombasının "kazaen" patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu, iki askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi: "Dün (pazar günü) Irak kuzeyi Batin Tepe üs bölgesinde el bombasının kazaen patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
AA

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HakkariŞemdinliOperasyonTeröristAskerşehit
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