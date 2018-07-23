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Halı sahadan sonra kalp krizinden öldü

Kayseri’de halı saha maçı sonrası evine giden ve ikametinde bayılarak kalp krizi geçiren adam, hastanede hayatını kaybetti

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:12
Halı sahadan sonra kalp krizinden öldü

Olay, 19 Temmuz günü saat 23.20 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Orkide Sokak’ta meydana geldi. A.T. (39) arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçı yaptı. Yaptığı maç sonrası ikametine giden A.T., bir anda yere yığılıp bayıldı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Fakülte Acil Bölümüne kaldırılan A.T.’nin kalp krizi geçirdiği belirlendi.

A.T. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden A.T.’nin naaşı Akkışla Kulu köyünde defnedildi.

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