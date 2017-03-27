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Haliç'te Suriyeli kadın cesedi bulundu

Haliç'ten Suriyeli bir kadının cesedi çıkarıldı. Ölüm nedeni henüz belli olmayan kadının kocası, eşinin cesedini cenaze arabasına kendi elleriyle yükledi

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Haliç'te Suriyeli kadın cesedi bulundu
Haliç'te sabah saatlerinde su yüzeyinde hareketsiz şekilde yatan bir insan bedeni olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ve Haliç'te incelemelerde bulunan asayiş ekipleri de durumu deniz polisine bildirdi. Deniz polisinin çalışmaları sonucu, Beyoğlu'nda bulunan Hasköy İskelesi'ne çıkarılan cesedin, Suriye uyruklu, genç ve evli bir kadına ait olduğu tespit edildi.
24 yaşında ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının ailesine haber verilmesi üzerine, kadının kocası ve diğer yakınları iskeleye geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ve savcı incelemesinin de tamamlanmasının ardından, genç kadının cesedi otopsiye götürülmek üzere çıkarıldığı yerde bekletildi. Daha sonra iskeleye gelen cenaze aracına yüklenen ceset, kesin ölüm nedeninin belirleneceği otopsi için Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Haberi alır almaz iskeleye gelen ailenin bir bölümü cesede uzaktan bakarken, genç kadının kocası, eşinin cesedinin başından bir an olsun ayrılmadı ve eşinin cesedini cenaze aracına yüklenmesine yardımcı oldu. İHA
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