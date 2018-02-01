Halk otobüsü ölüm saçtı 3 ÖLÜ

Üsküdar'da kontrolden çıkan halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarptı, 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde seyir halindeki Ataşehir-Kadıköy seferini yapan 34 VN 7071 plakalı özel halk otobüsü, durağa yaklaştığı sırada 34 TP 7072 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp, otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

Durakta bekleyen yolculardan Ayşegül Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve Perihan Çelik yaşamını yitirdi. Yaralılar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Üsküdar istikametine kapatıldı. Sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Sefere yeni başlamış

Bu arada İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri, kazaya neden olan otobüsün bir gün önce itibariyle hizmete başlamış yeni nesil bir araç olduğunu bildirdi.

Açıklamada "Elim kaza nedeniyle derin üzüntülerimizi ifade ederken vefat eden vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret, ailesine ve akrabalarına baş sağlığı, yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz." ifadelerine de yer verildi.

'Bekleyenleri geçeyim derken durağa girdi'

3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı feci kazayı olaydan kurtulanlar anlattı. Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nde bulunan Numune Hastanesi Durağı'nda yaşanan olay sırasında durakta bulunan Döndü Kapucu olayla ilgili olarak, "Otobüs bekliyorduk.

O kadar hızlı geliyordu ki, biz solundan geçecek derken sağa, durağa doğru girdi. Elimin altındaki kadını altına aldı. Ben o sırada çantamdan akbil çıkarmaya çalışıyordum. Birden kendimi geri çimenlere doğru attım. Yanımdaki kadını çekmeye çalıştım ancak kurtaramadım.

Gözüm orada morardı. Saniyeler içinde gözümüzü açıp kapatıncaya kadar otobüs üstümüzden geçti" dedi.Olay öncesi başka iki otobüsün durakta olduğunu kaydeden Kapucu, "Diğer (kaza yapan) otobüs ise bekleyenleri geçeyim derken durağa girdi.

Kaza öncesi durakta 15 civarında kişi vardı. Onların bir kısmı daha önce gelen otobüslere binmişti. Biz kalmıştık" dedi.

'Sarı otobüsü sollamaya çalıştı'

Ramazan Yağcı adlı bir görgü tanığı ise olay anında durağın tam karşısında Numune Hastanesi'nin önünde beklediğini belirterek kaza yapan Özel Halk Otobüsünün şoförünün kontrolü kaybederek durağa girdiğini aktardı.

Yağcı, "Mavi otobüs, sarı otobüsü sollamaya çalıştı. O sırada mavi otobüsün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Durağın içinde 3 kişi vardı, arkasında ise sigara içen 5 kişi filan vardı. Durağın içinde ayakta bekleyenler hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.