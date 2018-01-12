Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114645
ALTIN
161.318
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1448
EURO
4.5487

Halk Özel Harekatı'na inceleme

İçişleri Bakanlığı, Halk Özel Harekatı (HÖH) adlı dernek hakkında inceleme başlattı.

12 Ocak 2018 Cuma 12:12
40 Okunma
Halk Özel Harekatı'na inceleme

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Son günlerde hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu yolunda basında haberlere konu olan, 'Halk Özel Harekatı Derneği' hakkında, bakanlığımızca ilgili mevzuat gereğince, gerekli inceleme ve araştırmalar yürütülmektedir. Yine Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden adı geçen dernekten farklı olarak, resmi olarak kurulmayan ve kayıtlarımızda da yer almayan ‘Halk Özel Hareketi Derneği’ adı ile üzerinden yayın yapan bir başka oluşum hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup konu ilgili merciler nezdinde takip edilmektedir.”

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 13.01.2018 01:32
Anahtar Kelimeler:
HÖHHalk özel HarekatıIçişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülen'den 'ByLock kullanın' talimatı
Gülen'den 'ByLock kullanın' talimatı
İsrail havayollarından farkı yok
İsrail havayollarından farkı yok
Beşiktaş Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu
Beşiktaş Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu
Kış lastiği takmayan sürücülere ceza yağdı
Kış lastiği takmayan sürücülere ceza yağdı
Emekli öğretmen hunharca öldürüldü  
Emekli öğretmen hunharca öldürüldü  
Kontrolden çıkan TIR minibüsle çarpıştı
Kontrolden çıkan TIR minibüsle çarpıştı
Adana'da çete operasyonu
Adana'da çete operasyonu
Kumarhaneye çevrilen eve baskın 
Kumarhaneye çevrilen eve baskın 
Üzerine duvar yıkılan aracın sürücüsü ölümden döndü
Üzerine duvar yıkılan aracın sürücüsü ölümden döndü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim