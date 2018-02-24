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Halk sokağa çıkmaya korkuyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde çok sayıda bulunan metruk binalara dadanan madde bağımlıları yüzünden ilçe halkı sokağa çıkmaya korkuyor. İlçede huzurlarının kalmadığını belirten vatandaşlar bu binaların yıkılmasını istiyor

24 Şubat 2018 Cumartesi 17:53
Halk sokağa çıkmaya korkuyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yoğun şekilde bulunan ve atıl durumda olan metruk binalar madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Polisin sıklıkla yaptığı operasyonlara rağmen uyuşturucu kullananlarının mesken tuttuğu ve fuhuş da yapıldığı iddia edilen bu binalar vatandaşları tedirgin ediyor.

Hemen hemen her mahallesinde bulunan metruk binalar nedeniyle gündüz dahi sokağa çıkmaya korkar olduklarını ifade eden ilçe sakinleri bu binaların yıkılmasını istiyor.

Fatih Mahallesi sakinlerinden Ali M., ne akşam ne gündüz rahat olmadıklarını vurgulayarak, “İpsizi, sapsızı her türlü insan girip çıkıyor. Bu binalar yıkılsa çok rahat edeceğiz. Sadece ben değil bütün mahalle rahatsız bu durumdan. İnşallah sesimiz yetkililere gider de buraları yıkarlar. Bin bir çeşit insan giriyor buraya” dedi.

‘İmza toplama işi değil bu’

Bir diğer mahalle sakini Abdurrahim Atmaca bu binalarda her türlü pisliği gördüklerini dile getirerek, “Evim tam karşıda Annem ve eşim akşam 18.00'dan sonra korkudan dışarı çıkamıyor. Kendi gözümle gördüm. Üç sefer orada 5-6 kişi binaya girmiş. Biri kapıda gözcülük yapıyor. Diğerleri içeride içiyordu. Müdahale etsen bir türlü etmesen bir türlü. Bir şey desem tepki gösterecekler. Birbirimize gireceğiz. Kaç sefer imza topladık. İmza toplamak işi değil bu. Metruk binaların sahibinin imza vermesi gerekiyormuş.

Ev sahipleri olmadan yıkamıyorlar. Buralar bu binalardan temizlense çok güzel olur” diye konuştu.

‘Küçük çocukların ellerinde esrar torbası’

Metruk binaların yıkılmasını isteyen Sultan K., okul yanlarında da bulunan metruk binalara dadanan bağımlıların çocukların ellerine esrar torbası verdiğini de iddia ederek, şunları kaydetti: “Esrar içiyorlar, hırsızlık yapıyorlar, kadın getiriyorlar buraya. Fuhuş yapıyorlar. Ben kadın olarak rahatsızım.

Burada okul da var. Küçük çocukların ellerine esrar torbası veriyorlar. Buranın yıkılmasını istiyorum. Mahallelinin hepsi istiyor. Kaç kere dilekçe verdik. Tapulu olduğu için belediye yıkamıyor. Rica ediyoruz buraları yıksınlar. Çünkü pislik çok oluyor burada.”

İlçede 63 metruk bina var

Belediye yetkililerinden edinilen bilgiye göre ilçede genelinde bulunan 93 metruk bina ile ilgili olarak 2014 yılından beri yapılan çalışmalarda 21 binanın yıkıldığı 9'unun tadilatının yapıldığı geriye kalan 63 metruk binanın da sahibine ulaşılamadığı için işlem yapılamadığı belirtildi.

Öte yandan, önceki gün polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamın metruk binalara yaptığı operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Binada yapılan aramada da şahıslar tarafından kullanıldığı değerlendirilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İHA

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DiyarbakırBağlarMetrukBinaHalkSokakİlce
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