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Hamsi tezgahta 15 lira

Av yasağının sona ermesiyle 'Vira Bismillah' diyerek tekneleriyle denize açılan balıkçılar umduğunu bulamayınca Bartın'ın Amasra ilçesinde hamsinin kilogramı 15 liradan satılıyor.

11 Eylül 2017 Pazartesi 18:25
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Hamsi tezgahta 15 lira

İlçede yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Necmettin Yılmaz, av yasağının sona ermesiyle trol ve gırgırla istavrit, barbun, palamut, mezgit avlandığını ve teknelerin de sayılı kasalarla dönebildiğini söyledi.

Balıkçı teknelerinin ilk kez az da olsa hamsiyle kıyıya yanaştığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti: "Denize açılan balıkçılar maalesef tüm çeşitlerde sayılı kasalarla dönebiliyor. Denizden şu anda en fazla istavrit ve mezgit alınabilse de o da sınırlı sayıda oluyor. Balıkçılarımız dün gece ilk kez hamsi de avladılar. 20-25 kasa avlanabilen hamsi, ilçede tezgahlarda yerini almış oldu. Tabii balığın az olması fiyatları da etkiliyor. Şu anda hamsinin kilogramını 15 liradan satıyoruz. İlerleyen günlerde balığın bollaşmasıyla fiyatların da düşmesini bekliyoruz." Yılmaz, mezgitin 15, istavritin 7,5, uskumrunun 15, çupra ve levreğin kilogramının da 30 liradan satıldığını dile getirdi. Vatandaşlardan Selahattin Çotuk da hamsiyi özlediklerini ve fiyatının yüksek olmasına rağmen aldıklarını vurgulayarak, "Karadenizli olarak hamsiden vazgeçmemiz mümkün değil. Hamsi, bizim olmazsa olmazımız. Tadımlık da olsa aldık. İnşallah yakın zamanda bollaşır ve biz de bol bol yeriz" diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
HamsiBalıkVire BismillahBartın Amasra
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