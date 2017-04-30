Kiraladıkları otomobille Trabzon’dan Kahramanmaraş’a aile bireylerini ziyarete giden ikisi kardeş üç kişi, dönüş yolunda sabah erken saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından olan Harşit Çayına uçtu. Muharrem Gemici (21) yönetimindeki 61 DC 632 plakalı otomobil, Harmancık köyü çıkışındaki petrol istasyonunun olduğu noktada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Olayda yol kenarındaki korkulukların başladığı noktadan yan yola giren ve ardından 5 metre yüksekliğindeki duvardan Harşit Çayına uçan otomobilde bulunan sürücü Gemici ile Ali (19) ve Adem Yılmaz (25) kardeşler baharla birlikte coşan çayda yaklaşık 150 metre sürüklenerek durabildi.
Harşit Çayı'nda can pazarı
Kahramanmaraş’tan memleketleri Trabzon’a dönen 3 gencin içinde bulunduğu otomobil, Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Harmancık köyünde Harşit Çayına uçtu. Kazanın ardından gençler, azgın çay sularında 150 metre sürüklenen aracın üzerinde kurtarılmayı bekledi
30 Nisan 2017 Pazar 14:55
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Kiraladıkları otomobille Trabzon’dan Kahramanmaraş’a aile bireylerini ziyarete giden ikisi kardeş üç kişi, dönüş yolunda sabah erken saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından olan Harşit Çayına uçtu. Muharrem Gemici (21) yönetimindeki 61 DC 632 plakalı otomobil, Harmancık köyü çıkışındaki petrol istasyonunun olduğu noktada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Olayda yol kenarındaki korkulukların başladığı noktadan yan yola giren ve ardından 5 metre yüksekliğindeki duvardan Harşit Çayına uçan otomobilde bulunan sürücü Gemici ile Ali (19) ve Adem Yılmaz (25) kardeşler baharla birlikte coşan çayda yaklaşık 150 metre sürüklenerek durabildi.