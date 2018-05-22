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Hastane önünde dehşet

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde bekleyen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı

22 Mayıs 2018 Salı 17:41
Hastane önünde dehşet

Saldırgan kaçarken, ağır yaralanan çift hastaneye kaldırıldı. Karı koca, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde yaşandı. Silahlı bir saldırgan, henüz bilinmeyen nedenle bir karı-kocayı vurdu.

Saldırı sonrası zanlı olay yerinden kaçarken, yaralılar Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sarı, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan Sarı ve Suzan Sarı kurtarılamadı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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