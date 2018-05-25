Hastane yolunda kaza

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında, hasta olan karısını ve kayınpederini hastaneye götürmek isteyen bir kişi kazada hayatını kaybederken, eşi ve kayınpederi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen mevkii Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi.

Eyyup Tecen (68), Amasya'nın Taşova ilçesinin Yeşilyurt köyünden hasta olan eşi Nazmiye Tecen (61) ile yine hasta olan kayınpederi Apdullah Akkan'ı (79) Samsun'daki hastaneye götürmek için yola çıktı.

Eyyup Tecen idaresindeki 05 FH 939 plakalı otomobil, Toybelen kavşağında kırmızı ışık yandığı sırada bekleyen Serdal Şimşek'in (38) kullandığı Konya'dan Trabzon'a giden 34 CTB 89 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra yoldan çıkarak şarampole yuvarlanıp ağaca vurdu.

Kazada, otomobil sürücüsü Eyyup Tecen, eşi Nazmiye Tecen ve kayınpederi Apdullah Akkan yaralandı. Ağır yaralanan sürücü Eyyup Tecen, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Nazmiye Tecen Gazi Devlet Hastanesine, Apdullah Akkan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA