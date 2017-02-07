Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

Hastanede dehşet saçan emekli polis tutuklandı

Bursa’da, bir hastanenin doğum kliniğinde, eski arkadaşı olan kadın personeli ağır yaralayan emekli polis tutuklandı.

07 Şubat 2017 Salı 16:09
Hastanede dehşet saçan emekli polis tutuklandı
Bursa’da, bir hastanenin doğum kliniğinde, eski arkadaşı olan kadın personeli ağır yaralayan emekli polis tutuklandı. Olay, önceki gün İhsaniye semtinde, FETÖ soruşturması kapsamında bakanlığa devredilen eski Rentıp, şimdiki adıyla Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde meydana geldi. Tıbbi sekreter Arzu Ö. (45), görevi sırasında yanına gelen eski arkadaşı emekli polis Orhan B. (47) ile tartışmaya başladı. Belindeki silahı çeken Orhan B, hastaların gözü önünde 2 el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Arzu Ö. hemen ameliyata alınırken, kaçmaya çalışan Orhan B. ise hastane güvenlikçileri tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. İHA
Son Güncelleme: 07.02.2017 17:22
Anahtar Kelimeler:
BursaEmekli Polis TutuklandıFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önce çarptılar, sonra darp ettiler
Önce çarptılar, sonra darp ettiler
3 milyonluk uyuşturucu operasyonu  
3 milyonluk uyuşturucu operasyonu  
Kızgın koca dehşet saçtı
Kızgın koca dehşet saçtı
Babanın kalbi dayanmadı
Babanın kalbi dayanmadı
Yüzmek isterken ölüyordu
Yüzmek isterken ölüyordu
Bayrağı indirmek isteyince linç ediliyordu
Bayrağı indirmek isteyince linç ediliyordu
Dev tesiste küflü kaşar skandalı  
Dev tesiste küflü kaşar skandalı  
Kavga eden işçi tazminatsız kovuldu
Kavga eden işçi tazminatsız kovuldu
Gülen'i beraat ettiren hakim kazada öldü
Gülen'i beraat ettiren hakim kazada öldü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim