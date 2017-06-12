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Hastanede kalmak için intihara kalkıştı

Kaldığı cezaevinde ranzadan düşerek bacağını kıran kadın mahkum, hastanede daha fazla kalabilmek için intihara kalkıştı.

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Hastanede kalmak için intihara kalkıştı
Kaldığı cezaevinde ranzadan düşerek bacağını kıran kadın mahkum, hastanede daha fazla kalabilmek için intihara kalkıştı. Kocaeli'nde cezaevinde kalan Güler K. isimli kadın mahkum, ranzadan düşerek bacağını kırdı. Kadın mahkum cezaevi yetkilileri ve sağlık görevlileri tarafından hemen Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan Güler K.’nın günü dolunca, tekrar cezaevine dönmesi gerektiği kendisine tebliğ edildi. Cezaevine dönmek istemeyen Güler K., kaldığı Ortopedi servisinin penceresine çıkarak intihar etmek istedi. Güler K.’nın intihara kalkıştığını gören servis görevlileri itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri şişme yatağı pencere altına kurdu. Ancak kısa süren ikna çabalarının ardından, kadın mahkum Güler K. pencereden indi. Gözyaşlarına boğulan kadının ifadesi alındı.
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