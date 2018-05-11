Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101852
ALTIN
182.922
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8427
EURO
5.1310
banner138

Hastaneden kaçırılan bebek bulundu  

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde Perşembe günü hastane personeli kılığına giren bir kadın tarafından kaçırılan yeni doğan bebek bir gün sonra bulundu

11 Mayıs 2018 Cuma 17:51
Hastaneden kaçırılan bebek bulundu  

Afyonkarahisar’da meydana gelen bebek kaçırma olayının ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri kısa sürede bebeği kaçıranların izini buldu. Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi Pazarağaç beldesine götürüldüğü tespit edilen bebeği emniyet ekipleri sağ salim bularak ailesine teslim etti. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, kaçırma olayını 1’i kadın 2’si erkek olmak üzere üç kişinin gerçekleştirdiği, kadının hastane tuvaletinde hemşire kıyafeti giyerek bebek kaçırma olayını gerçekleştirdiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Bugün saat: 05.40 sıralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde Suriye uyruklu R.D. isimli bayan tarafından dünyaya getirilen bir erkek bebeğin, saat:14.00 sıralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Yeni Doğan Servisinden kaçırıldığı bilgisi üzerine; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonrasında; Devlet Hastanesine ait tüm kamera kayıtları izlenmiştir.

Kamera kayıtlarından bir bayan şahsın Devlet Hastanesi tuvaletinde hemşire kıyafeti giydiği, tuvaletin girişinde başka bir erkek şahsın bayanı beklediği tespit edilmiş ve hemşire önlüğü giyen bayanın yeni doğan bebeği kaçırdığı tespit edilmiştir” denildi.

Kaçırılan bebek şüphelilerin evinde bulundu

Olayla ilgili 1’i kadın 3 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, “Yapılan çalışmalar sonrasında olayı gerçekleştiren şahısların üç kişi oldukları, şahısların araçla Devlet Hastanesinden kaçırdıkları bebekle ayrıldıklarının tespiti üzerine şüpheli şahısların Çay ilçesi Pazarağaç beldesinde ikamet eden F.Ç. isimli kadın ile E.Ö. ve E.Ç. isimli şahıslar oldukları tespit edilmiştir.

Kaçırılan erkek bebek şüphelilerin ikametinde bulunmuş, bebeğin gerekli sağlık muayenesi yapıldıktan sonra ambulansla il merkezine getirilerek ailesine sağ ve sağlıklı olarak teslim edilmiştir. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.Ç., E.Ç. ve E.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınmış. tahkikat devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bebeğin sağlık durumu iyi

Kaçırılan bebeğin bulunmasının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran basın mensuplarına bir açıklamada bulundu. Bulunan bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğuna dikkat çeken Başhekim Duran, bebeğin annesinin yanında olduğunu belirtti.

Duran, “Bizimle sürekli iletişim halinde olan koordineli olarak çalışan ve çocuğun bulunmasında, sağlıklı bir şekilde aileye teslim edilmesinde gece gündüz çalışan Emniyet Müdürümüz Fahrettin Şen’e ve beraberindeki emniyet mensuplarına da teşekkür ediyorum. Bugün sabah 5 buçuk sırlarında çocuğa kavuşulmuş, 6 buçuk civarında da çocuk aileye sağlıklı bir şekilde teslim edilmiştir.

Olay dün öğleden sonra 14.00 sıralarında hastanemizin kadın doğum sergisinden sabah 6 buçuk civarında doğum yapan bir vatandaşın çocuğunun kaybolduğunu şekliden bize bilgi geldi. Güvenlik ekipleri sabaha kadar hastanedeki kameraları incelediğini inceledi Kameralarda kılık kıyafetle bir değişiklikle bir sağlık çalışanına benzer bir giyim tarzıyla bir bayanın gerçekleştirdiği yönünde görüntülerimiz var” dedi.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
300 asker için gözaltı kararı
300 asker için gözaltı kararı
Lastik değiştiren cipe TIR çarptı
Lastik değiştiren cipe TIR çarptı
Hortum mahalleyi yerle bir etti
Hortum mahalleyi yerle bir etti
Direğe çarpan araç ters döndü
Direğe çarpan araç ters döndü
Evden 8 kamyon çöp çıktı
Evden 8 kamyon çöp çıktı
Törenden dönen işçiler kaza yaptı
Törenden dönen işçiler kaza yaptı
İstanbul'da bomba paniği
İstanbul'da bomba paniği
Türkiye'de her 5 kişiden 1'i yoksul
Türkiye'de her 5 kişiden 1'i yoksul
Bebek bezinden 5 kilo kokain çıktı
Bebek bezinden 5 kilo kokain çıktı

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim