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Hatay’da uyuşturucu hap operasyonu

Hatay’ da yapılan operasyonda 3 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı

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Hatay’da uyuşturucu hap operasyonu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 600 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen Mahallesi'nde bulunan 3 ayrı eve operasyon düzenlendi. Arama yapılan evlerden 5 kilo 600 gram ağırlığında toplam 3 bin 600 adet uyuşturucu captagon hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 176 adet tabanca mermisi, 3 adet tabanca şarjörü, 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ve bu tüfeklere ait 2 adet şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan V.E. (30), A.E. (39) ve A.E.'nin (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E. ve A.E. savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, V.E. tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüHatay
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