Hatay’da uyuşturucu hap operasyonu

Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 600 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen Mahallesi'nde bulunan 3 ayrı eve operasyon düzenlendi. Arama yapılan evlerden 5 kilo 600 gram ağırlığında toplam 3 bin 600 adet uyuşturucu captagon hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 176 adet tabanca mermisi, 3 adet tabanca şarjörü, 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ve bu tüfeklere ait 2 adet şarjör ele geçirildi.