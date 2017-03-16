Van Ferit Melen Havalimanı'nda bir valizdeki aramada 9 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'dan İstanbul'a gitmek için havalimanına gelen H.D'nin, X-Ray cihazına bıraktığı valizde şüphe üzerine arama yapıldı. Aramada 9 kilogram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili H.D, R.K ve A.K gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D ve R.K tutuklandı, A.R adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. AA
Havalimanında 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van Ferit Melen Havalimanı'nda bir valizdeki aramada 9 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
16 Mart 2017 Perşembe 16:01
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