Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Havalimanında 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van Ferit Melen Havalimanı'nda bir valizdeki aramada 9 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Bu haber kez okundu.

Havalimanında 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van Ferit Melen Havalimanı'nda bir valizdeki aramada 9 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'dan İstanbul'a gitmek için havalimanına gelen H.D'nin, X-Ray cihazına bıraktığı valizde şüphe üzerine arama yapıldı. Aramada 9 kilogram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili H.D, R.K ve A.K gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D ve R.K tutuklandı, A.R adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Van Ferit Melen Havalimanı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100