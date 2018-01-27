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Havalimanında porsuk kürkü operasyonu

Atatürk Havalimanı’ndan yasa dışı yöntemle yurda sokulmak istenen yaklaşık 45 bin lira değerindeki 200 porsuk kürkü, gümrük muhafaza memurları tarafından ele geçirdi

27 Ocak 2018 Cumartesi 17:59
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Havalimanında porsuk kürkü operasyonu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara göz açtırmıyor. Yasa dışı yolla Türkiye’ye getirilmek istenen 200 porsuk kürkü, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda görevli gümrük muhafaza memurları tarafından tespit edilerek el konuldu.

Ukrayna’nın Odessa şehrinden tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Azeri uyruklu Ş.A, pasaport kontrolünden geçmesinin ardından elindeki valizlerle yurda giriş yapacağı sırada gümrük muhafaza memurlarının dikkatini çekti. Şüphe üzerine Dış Hatlar Terminali geliş katından yurda giriş yapmak isteyen Ş.A.’yı durduran görevli memurlar, şahsın taşıdığı valizde arama yaptı.

Yapılan incelemede valizin içinde şeffaf poşetlere doldurulmuş şekilde 200 porsuk kürkü tespit edildi. Tekstil sektöründe kullanılan kürklerin piyasa değerinin yaklaşık 45 bin lira olduğu öğrenildi.Kaçak porsuk kürklerine el konulurken Ş.A hakkında da kaçakçılık yaptığı gerekçesiyle işlem yapıldı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavalimanıPorsukKürkGümrük
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