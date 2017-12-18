Hayali ihracatçılar tutuklandı

Kırklareli merkezli 6 ilde düzenlenen hayali ihracat operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz hafta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "hayali ihracat", "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarını ni·teli·kli· dolandırıcılığı" ile "kamu görevlisine rüşvet vermek ve rüşvet almak" iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli, Gaziantep, Antalya, Artvin, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan eski Kırklareli Defterdarı S.Ş. ile oğlu S.O.Ş'nin de aralarında bulunduğu R.A, Ş.A, İ.A, S.B, A.Y, H.K, Z.K, M.K, F.T, M.T, S.K, E.A, İ.Ç. ve S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemler sonrasında 4 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen R.A, İ.Ç. ve S.A. tutuklandı, eski Kırklareli Defterdarı S.Ş. adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakıldı.

Zanlılardan R.A'nın hayali ihracatla devleti 161 milyon 900 bin lira zarara uğrattığı öne sürüldü.

Gümrük müfettişince ihracatlara ilişkin yapılan tespitlerde, R.A'nın sahte belgelerle hayali ihracat yaptığı ve operasyon kapsamında ikametinde, üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin dolar ile bin 245 lira, çok sayıda tapu belgesi ve vekaletname belgesi ele geçirilmişti. R.A'nın Kırklareli'de düzenlenen Türkçe olimpiyatlarına sponsor olduğu ve 2015 yılında lüks bir restoranda 7 milyon lira harcayarak oğluna sünnet töreni yaptırdığı, ünlü şarkıcıları düğüne çağırdığı belirlenmişti.

AA



