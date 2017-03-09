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Hazır beton aracı şarampole devrildi

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde kontrolden çıkan hazır beton pompa vincinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Hazır beton aracı şarampole devrildi
Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde kontrolden çıkan hazır beton pompa vincinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Önceki akşam Yılmaz Y. idaresindeki 42 GN 333 plakalı hazır beton pompa vinci, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada vinç sürücüsü Yılmaz Y. ağır yaralanırken, yanında bulunan Ziya Bayrakçı olay yerinde hayatını kaybetti. Vincin kabininde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta sıkışan Ziya Bayrakçı’nın cesedi de itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı.
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KonyaCihanbeyli Devlet Hastanesi
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