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HDP'li Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis

HDP Milletvekili İdris Baluken, tutuklu yargılandığı davadan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

04 Ocak 2018 Perşembe 17:42
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HDP'li Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Terör örgütü üyeliği” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından tutuklu yargılandığı davadan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve 30 Ocak'ta tahliye edilen HDP Milletvekili İdris Baluken, yapılan itiraz ile 21 Şubat'ta yeniden tutuklanmıştı.

Baluken'in 47 yıla kadar hapis ile cezalandırılması isteniyordu.

AA

Anahtar Kelimeler:
HDP
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