HDP'li Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Terör örgütü üyeliği” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından tutuklu yargılandığı davadan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve 30 Ocak'ta tahliye edilen HDP Milletvekili İdris Baluken, yapılan itiraz ile 21 Şubat'ta yeniden tutuklanmıştı.

Baluken'in 47 yıla kadar hapis ile cezalandırılması isteniyordu.

AA