Her 3 araçtan 1'i sigortasız

TÜİK verilerine göre, 2016'nın Kasım ayında 21 milyon adet olan araç sayısı, 2017'nin aynı döneminde 22 milyonu aştı ancak trafik sigortasına sahip araç sayısı 14.8 milyondan 14.1 milyona geriledi.

Sigortasız araç sayısı 7.9 milyona ulaştı.

Bu da araçların yüzde 35'inin trafikte sigortasız dolaştığı anlamına geliyor. Sigortalılık oranında düşüş en fazla otomobil, otobüs ve kamyonet grubu araçlarda görüldü.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, 7.9 milyon sigortasız aracın 2.9 milyonu yani yüzde 37'si, otomobil grubuna ait iken sigortasız araçların yüzde 15'ini kamyonetler, yüzde 14'ünü ise traktörler oluşturuyor. Sigortasızlığın en yaygın olduğu araç grubu ise kamyonlar; 833 bin kamyondan 522 bini, yaklaşık yüzde 63'ü sigortasız.

Aynı şekilde otobüslerde sigortasızlık oranı yüzde 42'lere yakın iken minibüslerde sigortasızlık oranı yüzde 39.

HABER MERKEZİ