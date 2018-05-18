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Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Ramazan boyunca Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde görülebilecek.

18 Mayıs 2018 Cuma 12:27
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif'in, her yıl olduğu gibi Ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde tören düzenlendi.

Hırka-i Şerif'i görmek için cami bahçesinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlardan bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Bu arada restorasyon çalışmaları kısmen tamamlanan caminin ibadete açılışının ileriki günlerde yapılması planlanıyor.

Kutsal emanet, hafta içi 10.00-18.00 saatlerinde, hafta sonu ise 09.00-18.00 saatlerinde görülebilecek. Ziyaretler, arife günü ikindi namazı sonrasına kadar sürecek.

Hırka-i Şerif, Kadir Gecesi ise teravih namazı sonrası saat 02.30'a kadar ziyaret edilebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hırka-i ŞerifRamazanMüslüman
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