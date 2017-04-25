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Hırsız anne 'pes artık' dedirtti

Beyoğlu’nda 7 yaşlarındaki bir kızın, annesinin gösterdiği cep telefonunu çalması kameralara yansıdı

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Hırsız anne 'pes artık' dedirtti

Annenin çocuğuna hırsızlık yaptırması ‘pes artık’ dedirtti. Beyoğlu’nda iyi giyimli bir annenin 7 yaşındaki kızına hırsızlık yaptırması ‘pes artık’ dedirtti. Özel bir Tıp merkezinde meydana gelen hırsızlık kameralara yansırken vicdansız annenin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde annenin henüz 7 yaşlarında olan kızı ile Tıp Merkezine giriş yaptığı görülüyor.

Danışmada bulunan görevlinin bir anlık yerinden kalkmasını fırsat bilen annenin, masaya yöneldiği görülüyor. Masada cep telefonunu gören annenin geri çekilerek kızını masaya doğru gönderdiği kameralara yansıyor. Telefonu işaret eden annenin, kızının telefonu çalmasının ardından hiç bir şey olmamış gibi buradan çıktığı görüntülere yansıyor. Şikayet üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, vicdansız annenin yakalanması için çalışma başlattı. İHA

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