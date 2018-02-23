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Hırsız, kahraman şoförü hesaplayamadı

Otobüse binen kadın yolcunun çantasını çalarak kaçmaya çalışan hırsız, şoförün peşinden koştuğunu görünce çantayı fırlatarak kendisini bekleyen motosiklete binip kayıplara karıştı

23 Şubat 2018 Cuma 17:54
Hırsız, kahraman şoförü hesaplayamadı

Kadıköy’de otobüse binen kadının çantasını çalarak kaçmaya çalışan hırsız, peşinden şoförün koştuğunu görünce çantayı caddeye fırlatarak kendisini bekleyen motosiklete binip kayıplara karıştı. Hırsızın kaşla göz arasında çantayı çaldığı anlar ve otobüs şoförünün peşinden koşması ise otobüste bulunan kameralar tarafından kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de bulunan bir otobüs durağında yaşanan hırsızlık olayı film sahnelerini aratmadı.

Kadıköy Çarşı durağına yanaşan Cevdet Aydi idaresindeki otobüse binmek isteyen bir kadın arkasından gelen hırsızın kurbanı oldu. Güpegündüz yer de kaşla göz arasında kadının çantasını çalarak kaçmaya başlayan hırsız, arkasından şoförün geldiğini görünce panik yaptı.

Hırsız kaçamayacağını anlayınca çantayı caddeye fırlatarak, kendisini bekleyen motosiklete binip kayıplara karıştı. Şoför, çantayı aldıktan sonra kontrol edip, kadına teslim etti. Son anda hırsızların mağduru olmaktan kurtulan kadın, otobüs şoförü Cevdet Aydi’ye teşekkür etti.

Yaşanan olayın tatlıya bağlanması sonucunda otobüs yoluna devam etti. Şoförün kahramanlığı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
OtobüsYaşlıçantaMotorsiklet
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