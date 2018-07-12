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Hırsız muavin yolcuyu soydu  

Bir muavin, Almanya'dan memleketi Adana'ya gelen ve kendisine 200 lira bahşiş veren kadının 420 euro parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden zanlı serbest bırakıldı

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:43
Hırsız muavin yolcuyu soydu  

Adana'da bir muavin, Almanya'dan memleketi Adana'ya gelen ve kendisine 200 lira bahşiş veren kadının 420 euro parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Kadın çantasını ararken zanlının "Biz burada neler gördük, keşke çantanı yanına alsaydın" dediği öğrenildi.  Olay Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Merkez Otogar'da meydana geldi.

Almanya'da çalışan Möhteber Yılmaz (56), yaz tatili için İzmir üzerinden Adana'ya akrabalarının yanına gelmek istedi. Şehirlerarası otobüse binen Yılmaz, mola yerinde indikten sonra çantasındaki 420 euro parasının yerinde olmadığını fark etti. Yılmaz, muavin Oktay Ü.'ye (30) durumu anlatarak yardım istedi. Bunun üzerine Oktay Ü. de etrafı arayarak, "Biz burada neler gördük. İnsanlar neler kaybediyor, keşke çantanı yanına alsaydın" dedi. Parasını bulamayan Yılmaz, otobüs Adana'ya yaklaştığı sırada polisi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine otobüs terminaline gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otobüsün yanaşacağı peronda beklemeye başladı. Otobüsün gelmesiyle polis otobüste arama yapıp, Yılmaz'ın ifadesini aldı. Ekipler, Yılmaz'ın firma çalışanından şüphelendiğini söylemesi üzerine Oktay Ü. gözaltına alındı. Polis, yaptığı aramada ise otobüsün içindeki bölmede battaniyelerin arasında 420 euro parayı buldu.

Muavin serbest bırakıldı

"Ben 10 yıldır bu firmada çalışıyorum. Bizde öyle şeyler olmaz" diyen Oktay Ü. ve Möhteber Yılmaz, polis merkezine götürüldü. Hırsızlık olayına tepki gösteren diğer yolcular ise, seyahatleri boyunca tedirgin bir şekilde yolculuk yaptıklarını belirterek, suçlunun bulunmasını istedi.

Çapraz sorguya alınan Oktay Ü., parayı kendisinin aldığını itiraf etti. İkinci bir şok yaşayan Möhteber Yılmaz, Oktay Ü. ve otobüs firmasından şikâyetçi olurken, muavine hizmetinden dolayı verdiği 200 lira bahşişi de geri aldı. Gözaltına alınan Oktay Ü., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İHA

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