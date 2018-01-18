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Hırsızlar dükkana araçla girmeye çalıştı 

Başakşehir’de bir caddeye dadanan hırsızlar, 20 gün içerisinde 10 dükkanı soydu. Hırsızlar kapısını açamadığı bir iş yerine de araba ile girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı

18 Ocak 2018 Perşembe 17:20
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Hırsızlar dükkana araçla girmeye çalıştı 

Başakşehir’de bir caddeyi mesken tutan hırsızlar, 20 gün içerisinde cadde üzerindeki 10 iş yerini soydu.

Genelde sabah erken saatlerde caddeye farklı araçlarla gelen hırsızlar, caddenin kalabalık olmasına aldırış etmeden iş yerlerini soydu. Hırsızlar iş yerlerinden birinin ise kepengini açmak yerine araba ile iş yerine girmeye çalıştı.

İki defa kepenge çarpan hırsızlar, dükkana giremeyeceklerini anlayınca hızla olay yerinden ayrıldı. Bu anlar iş yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan bu olaydan birkaç gün sonra hırsızlar, bu sefer de bir giyim mağazasına girerek yaklaşık 100 bin TL değerinde giyim eşyasını çalarak kaçtı.

Bu anlar da iş yerindeki kameralar tarafından kaydedildi.

Hırsızların araba ile girmeye çalıştıkları iş yerinin sahibi Levent Akyapı, “Sabah dükkanımı açmaya geldim kepenkler ezilmiş, camlar kırılmış, sonra kameradan baktığımda bir aracın iş yerime çarptığını gördüm.

Açmaya çalışıyor, açamayınca kaçıyorlar. Mahallede yaklaşık 12 iş yerine girmişler. Cadde işlek olmasına rağmen kimse bunlar ne yapıyor demiyor” diye konuştu.

Hırsızların soyduğu giyim mağazasının sahibi Ömer Faruk Şenol ise, “Dün gece saat 4 civarında mağazam soyuldu. Biz mağduruz, yardım istiyoruz. Polisler hırsızlar ile ilgili kanun yok diyorlar, 100 bin TL değerinde zararım var, şikayetçiyim” diye konuştu.

Hırsızlar nedeniyle büyük korku yaşayan cadde esnafı hırsızların bir önce yakalanmasını istedi. Yaşanan hırsızlık olaylarına isyan eden mahalle sakinleri ise, yeteri kadar önlem alınmadığını belirttiler.
İHA

Son Güncelleme: 18.01.2018 17:23
Anahtar Kelimeler:
ArabaDükkanHırsızlarBaşakşehir
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