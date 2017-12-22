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Hırsızlar girdikleri evde 2 kişiyi öldürdü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde eve giren hırsızlar evde bulunan 4 kişiyi bıçakladı

22 Aralık 2017 Cuma 16:25
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Hırsızlar girdikleri evde 2 kişiyi öldürdü

Olayda gelin ve kaynanası hayatını kaybederken iki kişide hastaneye kaldırıldı. Olay Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı Köyü'nde meydana geldi. N.G. ve isimleri henüz tespit edilemeyen 3 şüpheli hırsızlık amacıyla Cambazlı Köyü'nde Cevdet, Mehmet, Dilek, Fatma ve bir çocuğun birlikte yaşadığı eve girdi.

Sesleri duyan aile sakinleri uyanınca evde hırsızlarla karşı karşıya geldi. 3 hırsızlık şüphelisi çıkan kavga sırasında Cevdet, Mehmet, Dilek ve Fatma Akyol'u yaralayarak kaçtı. Ağır yaralanan Dilek ve Fatma Akyol olay yerinde hayatını kaybederken, Cevdet ile Mehmet Akyol ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Komşularının haber vermesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri hırsızlık şüphelilerinden N.G.'yi yakalayarak gözaltına alırken, diğer iki şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakHırsız
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