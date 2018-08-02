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Hırsızlar limon bahçelerine dadandı

Ekonomik kayıplara uğrayan narenciye üreticilerinin başı, şimdi de limon hırsızlarıyla dertte. Limonu gündüz saatlerinde çuvala doldurup gece çalan hırsızlar, üreticileri düşündürmeye başladı. Üreticiler yetkililerden yardım istedi

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:55
Hırsızlar limon bahçelerine dadandı

Akdeniz meyve sineğinin etkisiyle ekonomik kayıplara uğrayan Adana'nın Yüreğir ilçesindeki narenciye üreticilerinin başı, şimdi de limon hırsızlarıyla derde girdi. Üreticiler, hırsızlık olaylarının önlenmesi konusunda yetkililerden yardım istedi. Yüreğir Ovası’ndaki limon bahçeleri, son günlerde hırsızların uğrak yeri oldu.

Hasat zamanı gelen ve dalında 1,5 liraya alıcı bulan limonları, gündüz saatlerinde çuvala doldurup gece de motosiklet veya kamyonetlere yükleyerek çalan hırsızlar, üreticileri düşündürmeye başladı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'a ait bahçeye de girerek topladıkları limonları torbalara dolduran hırsızlar, bekçi ve çevredeki kişilerin fark etmeleri üzerine kaçtı. Hırsızlık girişiminin olduğu bahçeye gelen polis, inceleme yaparak parmak izi tespiti yaptı.

Doğan, limon hırsızlığının son günlerde arttığını ve üreticilerden sık sık bu konuda şikayet aldıklarını belirterek, “Hırsızlar limon dışında bahçe veya tarlalarda bulunan yağmurlama sistemleri,  trafo ve diğer bazı tarım aletlerini de çalarak üreticilere ciddi zararlar veriyor" dedi.

Bu olayların önlenmesi konusunda Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerine sıkıntılarını ilettiklerini ifade eden Doğan, “Hırsızlık olaylarının önlenmesi konusunda, güvenlik birimlerimizin gerekli çalışmaları yapacağından kuşkumuz yok" diye konuştu.

İHA

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