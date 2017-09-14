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Hırsızlar tarihi çarşıyı mesken tuttu

Gaziantep'te Tarihi Bakırcılar Çarşısı esnafı sık sık yaşanan hırsızlık olaylarından bıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olaylarından şikayetçi olan esnaf, zanlıların bir an önce yakalanmasını istiyor

14 Eylül 2017 Perşembe 16:43
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Hırsızlar tarihi çarşıyı mesken tuttu

Gaziantep’te yöre insanının olduğu kadar turistlerin de uğrak mekanı olan Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda hemen her hafta bir hırsızlık olayı yaşanıyor. Bazen haftada 2-3 kez hırsızlık olayı yaşandığını belirten esnaflar, kullanılan güvenlik kameralarının da caydırıcılığının bulunmadığını ifade ediyor. Çarşının tarihi ve koruma altında bulunması nedeniyle başka güvenlik önlemlerinin alınamadığını belirten esnaf, çarşıda bekçi görevlendirilmesini ya da özel güvenlik görevlisi tutulmasını istiyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olaylarının faillerinin çoğunun aynı kişi olmasına rağmen henüz yakalanamadığını da belirten esnaflar, en azından kepenk ya da daraba yapılması için kendilerine izin verilmesini istiyor.

Hemen her esnafın iş yerinden hırsızlık yaşandığını belirten Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, “Bu hırsızlık olayları usandırdı bizi artık. Burada güvenlik kamerasından tespit ediliyor. Ama yine de bir türlü bulunamıyor. Geçen hafta yine kameraya yakalandı tekmeyle vurup kapıdan içeri girdiğini tespit ettik.

Yani buradaki esnaflar kendileri mi tutacak nöbetlerini. Bakın şu çarşıya bir tane bakır kalmamış. Burası tarihi dokuya uygun diye tahta yaptırılmış ama adam tekmeyle kırıp içeri giriyor. Buraya haftada üç defa hırsız giriyor. Güvenlik kamerasına bakıyoruz hep aynı hırsız. Böyle bir şey olmaz bunun önleminin alınması lazım“ dedi.

İHA

Son Güncelleme: 14.09.2017 18:01
Anahtar Kelimeler:
Tarihi Bakırcılar ÇarşısıGaziantep
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