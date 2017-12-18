Hırsızları takip edip polise yakalattı

Merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'ndeki evinin bahçesinden gelen sesi duyan Kemal Yeşilyurt, 2 kişinin kaçtığını gördü. Kaçan kişilerin komşusunun evine girdiğini fark eden Yeşilyurt, polisi arayarak yardım istedi. Geldikleri kamyonetle olay yerinden ayrılan şüphelileri aracıyla takip eden Yeşilyurt, polis ekiplerine de sürekli yer bildiriminde bulundu.

Yaklaşık 15 kilometre süren takibin sonunda 2 şüpheli, Batı Hadimi Mahallesi Hasanköy Caddesi'nde yakalandı. Şüphelilerin kullandığı plakasız kamyonette çok sayıda çalıntı ev eşyası ile bir motosiklet bulundu. Gözaltına alınan Murat K. (29) ve Celal K. (30), sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kemal Yeşilyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oğlum bir ses geldiğini söyledi. Bahçeye baktım, köpeklerden kaçan iki kişiyi gördüm. Karşı komşunun evine girmişler. Oradan çıktılar. Ben de yaklaşık 15 kilometre takip edip polise yakalattım." dedi.

AA



