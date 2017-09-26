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Hırsızlık ve gasp çetesi çökertildi

Kocaeli ve İstanbul’da gerçekleştirdiği gasp ve hırsızlık olayları ile birçok insanı mağdur eden çete, gerçekleştirilen operasyon sonucu çökertildi. Çetenin Kocaeli'de otomobilden 12.5 kilogram altın çalınması ve 518 bin TL paranın yağmalanması olaylarına karıştıkları öğrenildi

26 Eylül 2017 Salı 16:59
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Hırsızlık ve gasp çetesi çökertildi

Kocaeli’nin Darıca ve Çayırova ilçeleri ile İstanbul Tuzla ilçesinde gerçekleştirilen şikayetler sonucu inceleme başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, bankalardan nakit para çektikten sonra araçları ile ya da yaya olarak ayrılan vatandaşları takip ederek araçlardan kısa süreli ayrıldıkları noktada camlarını kırarak, kasten araca çarpıp kaza süsü verip oyalayarak, tenha noktalarda darp ederek gasp yaptıkları öne sürülen 9 kişilik çeteye yönelik İstanbul Pendik ve Sancaktepe ilçelerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Kartal ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde toplam 18 ayrı suçtan kaydı olan ve hırsızlık, silahlı tehdit gibi toplam 7 suçtan aranması olan V.P. , 26 suçtan kaydı olan ve 11 ayrı suçtan aranan E.P., 11 ayrı suçtan kaydı olan ve 2 suçtan aranan M.P., 15 suçtan kaydı olan ve 2 suçtan aranması olan E.A., 21 suçtan kaydı olan ve 12 suçtan aranması ve yaralama suçundan 2 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P., 23 suç kaydı olan ve 2 suçtan aranan H.P., 7 ayrı suç kaydı bulunan E.Ş., 3 ayrı suç kaydı bulunan H.K. ve 15 ayrı suç kaydı olan D.P. isimli 9 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde 4 gün boyunca sorguları gerçekleştirilen 9 şüpheli, suç işlemek için örgüt kurmak, örgüte üye olmak, yağma, kapkaç, otodan hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından ötürü Gebze Adliyesine sevk edildi. İHA

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