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Hırsızlık yapan oğlunu yakalattı

Girdikleri bir lise binasında buldukları her şeyi çalan 3 hırsız, zanlılardan birinin babasının ihbarı sonucu yakalandı. Baba ise "Yine yaparsa yine ihbar ederim. Devlete ve vatana karşı yapılan hatayı ben kabul etmiyorum" dedi

08 Ekim 2017 Pazar 17:09
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Hırsızlık yapan oğlunu yakalattı

Adana’da girdikleri bir lise binasında buldukları her şeyi çalan 3 hırsız, zanlılardan birinin babasının ihbarı sonucu yakalandı. Olay Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.T. (18), A.Y. (18) ve M.B. (15), girdikleri liseden 5 televizyon, 5 bilgisayar, semaver, çay ve şeker çalarak kayıplara karıştı. Çalınan eşyalar, şüphelilerden İ.T.'nin evine getirilerek saklandı. İ.T.'nin babası Salih Taşdöğen (62), oğlunun hırsızlık yaptığını anlayınca polise giderek oğlunu ve suç ortaklarını ihbar etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleriyse şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularında suçlarını itiraf eden zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Oğlunun tekrar hırsızlık yapması halinde yine ihbar edeceğini belirten baba Salih Taşdöğen, “Eve televizyon ve bilgisayar getirdi. Kafası yerinde değildi, sarhoştu. Hırsızlık yaptığını anladım. Ben de polise giderek ihbar ettim. İlk kez böyle bir şey yaptı ama ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Yine yaparsa yine ihbar ederim. Devlete ve vatana karşı yapılan hatayı ben kabul etmiyorum” dedi. Öte yandan, 3 hırsızın okulda yaptığı hırsızlık anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. İHA

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