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'Hız yolu değil, hayatı kısaltır'

Samsun’da "Hız yolu değil, hayatı kısaltır" asılı pankartın bulunduğu üst geçidin merdivenlerine çarpan otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:17
'Hız yolu değil, hayatı kısaltır'

Kaza, Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkinde meydana geldi. Mert Yılmaz idaresindeki 55 RH 897 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yol üzerinde bulunan yaya üst geçidin merdivenlerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil tamamen hurdaya dönerken otomobil sürücüsü Mert Yılmaz, otomobilde sıkıştı. Yolcu olarak araçta bulunan 3 kişi ise ağır yaralandı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler otomobile sıkışan sürücü Mert Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden çıkarılan ve yapılan incelemelerin ardından Mert Yılmaz’ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 3 yaralı ise ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan otomobilin hız kadranı 85 kilometreyi gösterirken, çarptığı üst geçitte ise "Hız yolu değil, hayatı kısaltır" şeklindeki pankart asılıydı.

İHA

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