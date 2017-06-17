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Hızır gibi yetişti

Tanker yangınına, yangın söndürme tüpü satan kişinin denk gelmesi olası büyük bir yangını önledi

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Hızır gibi yetişti
Tanker yangınına, yangın söndürme tüpü satan kişinin denk gelmesi olası büyük bir yangını önledi. 
Sivas’ta dün öğle saatlerinde şehir içerisindeki Aydoğan Mahallesi’nde yaşanan olayda, Zeki T. yönetimindeki atık yağ tankeri motor kısmından yanmaya başladı. Araç sürücüsü yangını söndürmeye çalışırken, olay yerinden geçmekte olan İsmail Yıldırım isimli yangın söndürme tüpü satıcısı da olaya müdahale etti. Yıldırım aracında bulunan yangın söndürme tüpleri ile yangının tanker kısmına sıçramasını önledi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın söndürüldü. İHA
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Anahtar Kelimeler:
Tanker Yangını
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