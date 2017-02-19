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Hızlı giden taksi tur otobüsüne çarptı

Şişli’de aşırı hızlı olduğu iddia edilen taksi, önünde giden tur otobüsüne çarptı.

19 Şubat 2017 Pazar 15:40
Hızlı giden taksi tur otobüsüne çarptı
Şişli’de aşırı hızlı olduğu iddia edilen taksi, önünde giden tur otobüsüne çarptı. Kazada taksi şoförü yaralandı. Kaza, Şişli Büyükdere Caddesi Levent istikameti Gayrettepe metro istasyonunun yanında meydana geldi. İddialara göre, aşırı süratli olan Hasan Bayram yönetimindeki 34 TDR 43 plakalı taksi, kontrolden çıkarak önünde seyreden 34 BC 6591 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı. Kazada takside bulunan sürücü Bayram, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Bayram’ı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayram’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası tur otobüsündeki yolcuların şaşkın oldukları gözlendi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. İHA
Anahtar Kelimeler:
ŞişliKaza
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