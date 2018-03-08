Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116567
ALTIN
162.747
DOLAR
3.8228
STERLİN
5.2888
EURO
4.7122
banner138

Holdinge FETÖ'den el konuldu

Kayyum atanan Kırmızıtaş Holding'in sahibi 3 iş adamı gözaltına alındı. Holdinge ait bazı faturaların açıklama bölümünde "himmet" yazdığı öne sürüldü

08 Mart 2018 Perşembe 17:56
Holdinge FETÖ'den el konuldu

Antalya’da faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding’e FETÖ soruşturması kapsamında el konulurken, 3 sahibi de gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında kentte faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding ait 3 şirkete el konuldu.

Soruşturma kapsamında şirket sahipleri R.K, İ.K. ve H.K. gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında, Kırmızıtaş Holding ve bünyesinde bulunan tüm şirketlere yönelik Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının raporu, Antalya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının bilirkişi raporu, HTS Analiz Raporu ve diğer yapılan tespitler doğrultusunda önemli bilgilerin ortaya çıktığı kaydedildi.

Holding'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası örgüt ile irtibatı veya iltisakı olması nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek, federasyon gibi kuruluşlar ile FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında işlem yapılan şahıslar ve kayyum atanan şirketlerle parasal yönden ilişkili olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şirketlere CMK 133. Maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandığı öğrenildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaFetöKırmızıtaş Holding
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otelde yangın merdiveni yoktu
Otelde yangın merdiveni yoktu
İki öğretim üyesi karakolluk oldu
İki öğretim üyesi karakolluk oldu
Kadınlar gününde bile kadın vuruldu
Kadınlar gününde bile kadın vuruldu
9’u çocuk 12 kişi ölümden döndü
9’u çocuk 12 kişi ölümden döndü
İzmir'de feci kaza
İzmir'de feci kaza
Bingöl'de 4,1 şiddetinde deprem
Bingöl'de 4,1 şiddetinde deprem
Değeri tam 3.5 milyon TL
Değeri tam 3.5 milyon TL
Çiftçileri soyan çete çökertildi
Çiftçileri soyan çete çökertildi
Otel kül oldu... canlarını zor kurtardılar
Otel kül oldu... canlarını zor kurtardılar

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim