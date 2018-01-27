Hortum marangoz atölyesini yerle bir etti

Manavgat genelinde etkili olan fırtına, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Önceki gece şiddetini artıran fırtınayla birlikte ortaya çıkan hortum Sarılar Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan Önder D.’ye ait marangoz ve mobilya atölyesinin çatısını uçururken duvarlarını da yıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine işyerine gelen D., gördüğü manzara karşısında şaşkına dönerken yıkılan çatının altında kalan eşyalarının bir bölümünü yağmurdan ve fırtınadan etkilenmemesi için kapalı bir alana taşıdı. D., iş makinelerini ise branda ile örterek önlem almaya çalıştı.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte işyerinin uçan çatısı kaldırılırken ortaya çatısı ve 2 duvarı olmayan marangoz atölyesi çıktı.

İHA