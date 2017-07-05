Hücre evinden 6 canlı bomba çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ 'ın sözde 'Adana emiri' olarak atadığı 32 yaşındaki A.Ç.'nin 4 arkadaşıyla birlikte Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde hücre evi oluşturduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda zanlıları yaklaşık bir ay boyunca takibe başladı. Yapılan takip sonucunda polis, A.Ç.'nin sosyal medya üzerinden şifreli konuşmalarla örgüte elaman kazandırdığını, bu kapsamda İstanbul, Konya, Bursa ve İzmir'den 2'si yaşı küçük 7 kişinin geldiğini belirledi. Polis gelen 6 kişinin Suriye'ye geçip burada bomba eğitimi aldıktan sora tekrar Adana'ya dönerek Türkiye ve yurt dışında canlı bomba eylemi yapacağını öğrendi.

Şafak vakti 250 polisle operasyon

Polis, bu bilgiler üzerine hücre evine şafak vakti operasyon başlattı. Polis, çelik yelekleri giyerek Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evin etrafını sararken, çatışma ve bombalı eylem olasılığına karşılık 15 zırhlı araç, itfaiye ve ambulans da hazır bekletildi. Polis kapıyı kırarak girdiği evde militanları yere yatırıp hepsini tek tek kelepçeledi. 7 kişi gözaltına alındıktan sonra evde arama başlatıldı. Yapılan aramada evde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital verilere el konuldu.

Yapılan sorgulamada A.Ç.’nin sözde 'Adana emiri' olduğu, 3 arkadaşıyla hücre evi oluşturduğu, zanlıların buradan Suriye’ye militan, para, yiyecek, giyecek gönderdiği öğrenildi. Ayrıca zanlıların, Suriye’de bomba eğitimi alan militanları Türkiye’ye sokup buradan Türkiye’de ve yurt dışında eylem yapmasını sağladığı belirlendi. 4 zanlının bunun yanı sıra eylem yapacak militanlar için keşif yapıp kroki çizdiği de belirlendi. Hücre evinde 3 canlı bombanın dışında, 14 yaşında Endonezyalı bir kız çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Adana’yı karıştıran kişi de yakalandı

Öte yandan gözaltına alınan Y.K. isimli şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğu, bir süre önce de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezaevinden çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan birinin de 2016 yılında Adana Merkez Camii'nde "canlı bombayım" diye bağırarak cemaati paniğe sevk eden ve daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmekten polis tarafından kurtarılan 34 yaşındaki Mahmut Kılıçarslan'ın da bulunduğu ortaya çıktı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da DAEŞ ve El-Nusra operasyonu