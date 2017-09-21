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Hurdacı çocuk başından vuruldu

Okulu bıraktıktan sonra atık kağıt toplama işinde çalışan bir çocuk hurdacıda kafasından vurulmuş halde bulundu

21 Eylül 2017 Perşembe 16:34
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Hurdacı çocuk başından vuruldu

Adana'da okulu bıraktıktan sonra babası ile atık kağıt toplama işinde çalışan bir çocuk, hurdacıda kafasından vurulmuş halde bulundu. Olay, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki Salih Bozkurt okulu bırakıp babasıyla birlikte atık kağıt toplayıcılığına başladı.

Bozkurt, dün sabah evinden çıkıp el arabasıyla atık kağıt topladıktan sonra hurdacı deposuna atıkları getirdi.Bir süre sonra da baba Ömer Bozkurt kamyonet ile atık kağıtları almak için depoya geldi. İçeri girdiğinde oğlunu yerde kanlar içinde gören baba hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler çocuğu Adana Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şakağından mermi girişi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen çocuk yoğun bakıma alındı. Polis olay yerine gelerek inceleme başlattı. Polis ilk yaptığı incelemede intihar ihtimali üzerinde duruyor. Polis olay yerinde bir tabanca bulurken, Bozkurt'un olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. İHA

Anahtar Kelimeler:
OkulAtık KağıtToplamaçalışançocuk
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