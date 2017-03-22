Bursa'da iki hurdacı arasında çıkan kavganın ardından bir kişi hayatını kaybetti. Olay merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta meydana geldi. Hurdacılık yapan Sinan Yalçıner (33) ile aynı mesleği yapan Ali G. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ali G., Sinan Yalçıner’i bıçakla yaralayıp, kaçtı. 112 ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 1 çocuk babası Yalçıner, hayatını kaybetti. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi suç aleti bıçakla birlikte arkadaşının evinde yakaladı. Şüpheli ifadesinde, “Sinan Yalçıner ile birlikte kablo satışı konusunda aramızda tartışma çıktı. Çalışanlar bizi ayırdı. Ancak akşam telefonla görüşüp tekrar buluştuk. Onun da elinde satır vardı” dediği öğrenildi. Ayrıca şüphelinin de kafasında ve ayağından kesici alet ile yaralandığı ortaya çıktı.
Hurdacıların kavgasında 1 kişi öldü
Bursa'da iki hurdacı arasında çıkan kavganın ardından bir kişi hayatını kaybetti.
22 Mart 2017 Çarşamba 15:01
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