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Hurdaya dönen araçta can verdi

Bolu’da meydana gelen kazada, elektrik direğine çarparak hurdaya dönen araçta bulunan 19 yaşındaki Zekai Taşdelen hastanede yaşamını yitirdi.

13 Şubat 2017 Pazartesi 14:06
Hurdaya dönen araçta can verdi
Bolu’da meydana gelen kazada, elektrik direğine çarparak hurdaya dönen araçta bulunan 19 yaşındaki Zekai Taşdelen hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, Çıkınlar Mahallesi Gölcük Bulvarı’nda meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan 61 AV 439 plakalı araç sürücüsü Ercan Gençer, aracın kontrolünü kaybederek bölünmüş yolun ortasındaki elektrik direğine çarptı. Araçta bulunan Ercan Gençer ve Zekai Taşdelen çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkıştı. Aynı istikamette seyir halinde olan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil ve Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Araçta sıkışan Ercan Gençer ve Zekai Taşdelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kurtarıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan şahıslar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan 19 yaşındaki Zekai Taşdelen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü Ercan Gençer’in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İHA



Anahtar Kelimeler:
Bolu112 Aciİzzet Baysal Devlet Hastanesi
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