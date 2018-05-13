Hurma kutularından eroin çıktı

Doğu illerinden uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde istihbari bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde Van'dan İstanbul istikametine seyreden TIR'ı takibe aldı. Otoyoldan D-100 Karayolu'na geçmek isteyen TIR şoförü, Paşaköy gişelerinde ekipler tarafından durduruldu. Boş bir alana götürülerek narkotik köpeği ile arama yapılan TIR'da, hurma kutularının içerisine zulalanmış 21 kilogram eroin bulundu. Gözaltına alınan TIR şoförü M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.