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Huzur Uygulaması'nda 501 gözaltı

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 29 bin 208 personel, 122 dedektör köpek, 1 deniz aracı ve 1 hava aracının katılımıyla 'Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı. Uygulamada, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 501 şahıs gözaltına alındı

11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:24
Huzur Uygulaması'nda 501 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, huzurun ve kamu düzeninin sağlanması ve kayıt dışı olarak Türkiye'de bulunan yabancıların gerekli işlemlerinin yapılması için dün Türkiye genelinde "Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, büyükşehir belediye başkanlıkları ve il/ilçe belediye başkanlıklarında görevli zabıta personelinin de aralarında bulunduğu karma ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada 29 bin 208 personel, 122 dedektör köpek, 1 deniz aracı, 1 hava aracı görev aldı. Toplamda 6 bin 376 karma ekip 5 bin 395 uygulama noktasında görev aldı.

Ekipler, Türkiye'de yasal veya illegal olarak bulunan yabancı uyruklu şahısların çalıştığı yerler, sahip oldukları işletmeler ve yoğun olarak ikamet ettikleri bölgeleri kontrol etti.

Yapılan uygulamalar neticesinde 228 bin 208 şahıs kontrol edildi, 2 yağma/gasp, 14 yaralama, 11 hırsızlık, 2 dolandırıcılık, 2 çocuk istismarı, 14 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 1 silahlı terör örgütüne üye olmak, 2’si çocuk olmak üzere 10 (5’i yabancı uyruklu) kayıp şahıs ve 295 diğer suçlardan olmak üzere toplam 351 (5’i yabancı uyruklu) aranan şahıs yakalandı. 9’u yabancı uyruklu olmak üzere 501 şahıs gözaltına alındı.

Uygulamada 10 bin 162 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 35 iş yeri kapatıldı. 66 bin 117 adet aracın kontrolde edildiği uygulamada 38 adet aranan araç yakalandı, 736 bin 262 TL adli-idari para cezası kesilerek, 256 araç trafikten men edildi.

565 şahsa idari işlem yapılırken 223 yabancı uyruklu şahıs, idari işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Uygulamada 2 adet tabanca, 9 adet av tüfeği, 54 adet mermi, 5 adet kesici/delici alet, 5 adet kurusıkı tabanca, 43 gram eroin, 107 gram esrar, 5 bin 259 paket kaçak sigara ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İHA

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