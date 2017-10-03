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Hz. Süleyman'ın mührü ele geçirildi

Amasya'da bir kişinin evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaptığı aramada, aralarında Hz. Süleyman’a ait olduğu düşünülen paha biçilemeyen bir mühür ve 5 altın kitabenin bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirdi

03 Ekim 2017 Salı 17:30
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Hz. Süleyman'ın mührü ele geçirildi

İstihbarat çalışmaları sonrası Hamamözü ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde yaşayan S.Ö.’nün evine operasyon düzenleyen Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı aramada Hz. Süleyman’a ait olduğu düşünülen metal mühür, üzerinde İbranice yazı ve işaretler bulunan 5 altın kitabe, altın görünümlü boğa figürlü heykelcik, 2 santimetre ebadında 6 sayfalı Tevrat olduğu düşünülen metal kitabe, üzerinde İbranice yazı bulunan muskalık ile 2 adet üzerinde İbranice yazı ve işaretler bulunan büyü kitabı olduğu düşünülen kitabe ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Gümüşhacıköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı. Eserlerin Amasya Müzesine teslim edildiğini açıklayan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “İlk inceleme sonucu bunların tarihi eser niteliği teyit edilmiş oldu. Ancak dönemlendirmesi ve hangi eserler olduğu ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra asıl uzmanların incelemesiyle ortaya çıkacak. Fakat çok kıymetli. Özellikle bir kısmı doğrudan som altından yapılmış eserler” dedi. Varol, operasyonu başarıyla gerçekleştiren jandarma ekiplerini kutladı. İHA

Anahtar Kelimeler:
AmasyaEvJandarmaAramaTarihi EserMühürKitabe
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