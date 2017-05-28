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İçinde mühimmat bulunan sandık kıyıya vurdu

Zonguldak Ereğli'de içinde mühimmat bulunan bir sandık kıyıya vurdu. Sandığın Karadeniz'de batan Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin ediliyor

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İçinde mühimmat bulunan sandık kıyıya vurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Köseağzı mevkisinde vatandaşlar, kıyıya bir sandığın vurduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sandığın içinde mühimmat olduğunu belirledi. Bomba uzmanının açtığı sandık içinde Rusça yazıların yanı sıra 1987 yılında üretildiği tahmin edilen 20 fünyesiz taarruz tipi el bombası gövdesi olduğu tespit edildi.

Karadeniz'de 27 Nisan'da kaza yaptıktan sonra batan Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin edilen sandık, içindekilerle birlikte yapılan ilk incelemenin ardından Kuzey Saha Deniz Komutanlığına teslim edilmek üzere Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığına götürüldü.

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