İcmal gençlik derneği Kocaeli'de açıldı

İcmal Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi açılışı yoğun katılıma sahne oldu. Açılışa, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi, İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı İbrahim Fatih Ekici, İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Erkul ve Haydar Yıldız, İcmal Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Tarık Yılmazlar, Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can, çok sayıda İcmal Gençlik mensubu genç ve davetli katıldı.

İcmal Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi açılışı, yapılan duanın ardından kurdelenin kesilmesiyle başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden açılışta daha sonra konuşmalara geçildi.

Türk gençliği gerçek kimliğine kavuşmalı

Açılış ve teşekkür konuşması yapan İcmal Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Tarık Yılmazlar, “İcmal Gençliğinin kurulmasındaki temel amaç Türk gençliğini gerçek Türk kimliğine kavuşturmaktır. İnşallah burada yapacağımız faaliyetler, gerçekleştireceğimiz etkinlikler bu amaca ulaşmamızda vesile olacaktır. Kocaeli İcmal Gençliği, gençlerimizin sahiplenilmesi ve yetiştirilmesi noktasında üzerine düşeni her koşulda yerine getirecektir.” dedi.

Gönülleri nakış nakış işleyecek

İcmal Gençlik Kocaeli Şubesinin kurulmasında büyük emeği bulunan Muharrem Can ise “Türk genci nasıl olmalı diye sorduğumuzda, Türk genci; Alparslan gibi Anadolu’yu fethedecek bir cengâver, Hacı Bektaş-ı Veli gibi gönülleri nakış nakış işleyecek bir hak eri, bütün yönleriyle vatanına, milletine, namusuna, bayrağına sahip çıkacak bir vatansever olmalı cevabını veriyoruz. İşte böyle bir gençliğin yetişeceği yerler Prof. Dr. Haydar Baş’ın izinde olan İcmal Gençlik Derneği şubeleridir. ” dedi.

Dinine, vatanına, bayrağına bağlı bir gençlik

İcmal Gençlik Deneği Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Yıldız da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Rabbimiz Ankebut Suresi’nde, “İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece «İman ettik» demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?” buyurmaktadır. Yani dünya hepimiz için bir imtihan yeridir. İmtihanımızın ve sorumluluğumuzun bir parçası da bizden sonrası için arkamızda Allah’ını tanıyan, Peygamberini tanıyan, dinine, vatanına, bayrağına bağlı bir gençlik bırakabilmemizdir. İcmal Gençliği bu bilinçle hareket eden, bu bilinci de Prof. Dr. Haydar Baş’ı rehber edinerek kazanmış bir gençliktir.”

Gençler çevresindeki olumsuzluklardan etkileniyor

Daha sonra söz alan İcmal Gençlik Deneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erkul, “Hepimiz kendi çocuğumuzu eğitmede eksik kalabiliyoruz. Belli bir noktaya kadar çocuğumuzu eğitebilsek de özellikle ergenlik dönemi ile başlayan süreçte çocuklarımız çevresindeki olumsuz birçok şeyden etkileniyorlar. İcmal Gençlik Derneği tam da bu noktada evlatlarımızın, hayatlarının her evresinde bilinçli bir şekilde yetişmesinde ve onların kendisi, ailesi, vatanı için hayırlı bireyler olmasında yol gösterici rolü üstlenmektedir.” dedi.

Açılışta konuşma yapan Doç. Dr. Mustafa Dülger de İcmal Gençlik Derneği Kocaeli Şubesinin Türk gençliği ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini ve bundan da şüphesi olmadığını belirtti.

‘Şube sayımız hızla artıyor’

İcmal Gençlik Deneği Genel Başkanı İbrahim Fatih Ekici açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Şube sayımız hızla artıyor. Artık şube sayımızın artmasının yanında, şubelerimizde yapılan faaliyetlerin çeşitliliği de faaliyetlere katılan gençlerimizin sayısı da artıyor. Bunun meyvelerini de yetişen gençlik üzerinde görmeye başladık. İnşallah Kocaeli Şubemiz de aynı şekilde, haftanın her günü aktif bir şekilde gençlere ev sahipliği yapacak ve gençliğin hakkıyla yetişmesinde öncü olacaktır. Diğer şubelerimizde olduğu gibi burada da yapılacak kültürel ve sportif faaliyetlerle gençlerimiz her alanda yetiştirilecektir. Bununla birlikte gençlerimiz Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in milli ve manevi görüşleri ile buluşturulacaktır.” ‘Yaşadığımız devir büyük fitneler barındırıyor’

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi İcmal Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi’nin açılması ile çok güzel bir adım atılmış olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kabul etsek de etmesek de yaşadığımız devir çok büyük fitneler barındırmakta. Gençlerimiz dışarı adım atar atmaz dini alanda, milli alanda, kültürel alanda, kısacası aklınıza gelebilecek her alanda gençlerimizin etrafını fitne kuşatmaya başlıyor. Böyle bir ortamda gençlerimizin fitnelere karşı kendini koruyabilmesi için dini ve milli her türlü konuda bilinçli olması, sağlam bir imana sahip olması gerekmektedir. Dini ve milli bilincin gençlerimize hakkıyla verilebileceği en güvenilir yer de İcmal Gençlik Derneği’dir. Çünkü İcmal Gençlik; dini bütünlüğümüz milli bütünlüğümüzdür, milli bütünlüğümüz de dini bütünlüğümüzdür diyen ve hayatını bu bütünlüğünü sağlamak için adamış Prof. Dr. Haydar Baş Bey’i örnek alan bir gençliktir. Bu sebeple, İcmal Gençlik Derneği şubelerine dışarıdaki fitneler giremez ve dışarıdaki fitnelere karşı gençlerimizi taşımamız gereken yer İcmal Gençlik Derneği şubeleridir.”

SELİM AYANOĞLU / KOCAELİ